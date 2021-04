Reprodução Instagram, DR

Se estivesse vivo, Pedro Lima completaria 50 anos esta terça-feira, 20 de abril. Uma data marcante que vários amigos do ator fizeram questão de assinalar nas redes sociais. Foi o caso de Fernanda Serrano. A atriz recordou o amigo de longa data, partilhando uma mensagem tocante que o ator lhe dirigiu em vida.

"Pediram-me para fazer um vídeo pois fazia parte do grupo de pessoas especiais para ti. Fico muito contente porque tu também és muito especial para mim. Por que é que és muito especial? Por causa da tua energia contagiante, a forma como tu iluminas cada ambiente em que te encontras, a forma natural, distinta e elegante como estás em qualquer tipo de ambiente, como nos inspiras, como estás sempre disponível para nos ajudar e para nos ouvir, para nos animar e para puxar toda a gente para cima, para te rires das nossas piadas que às vezes não têm piada nenhuma e tu és a primeira a rir. Enfim, aquelas coisas que a verdadeira amiga faz. Beijinho. I love you", pode ouvir-se Pedro Lima dizer.

Mas as homenagens não ficaram por aqui. A atriz dirigiu ainda uma sentida mensagem ao ator e brindou os internautas com várias imagens de uma amizade de vários anos.

"Hoje é o Teu Dia Pedro! Farias 50 anos. E farias bem. Junto de todos nós que te sentimos a falta! Só cabem aqui 10 de centenas de fotografias que tenho tuas... és tanto mais que isto! És o Sorriso. O abraço grande. O sorriso sempre largo e presente", começou por escrever.

"A generosidade como colega e como ser humano. O Pai sempre capaz de tudo pelos teus filhos. O marido cheio de amor pela tua Ana. O Amigo que estava sempre lá para nos ouvir e aconselhar. O profissional justo, talentoso e sempre a marchar em frente. O desportista de amor perdido pelo mar. O preocupado com a família, amigos e com o amanhã. Hoje farias o teu almoço de sempre com os teus grande amigos. Hoje é dia de te sentir ainda mais a falta que a todos nós fazes. Temos saudades da tua gargalhada única. Como tu dizias sempre, “Gosto de Ti pah!” E gostamos. Todos. Muito. Hoje é dia de te celebrar! Parabéns Pedro", completou.

