Cláudia Vieira respondeu a várias perguntas sem filtros numa conversa com Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, para o podcast É Preciso Ter Lata.

Depois de revelar o nome do ator que beija melhor e responder se tinha fotógrafo no bloco operatório no dia do nascimento da segunda filha, a atriz respondeu a uma pergunta de um fã pela voz de Rita Rugeroni.

Uma das questões que a atriz teve de responder mencionava uma notícia que alegava, sem qualquer fundamento, que a SIC teria evitado um encontro entre Sara Matos e Cláudia Vieira em direto. Nos comentários a essa publicação, um seguidor revelou não entender este alegado desencontro tendo em conta que ambas são muito profissionais. "Confirmas?", perguntou Rita Rugeroni.

"Se confirmo? Assino por baixo. Eu sou uma ''profissionalona de mão cheia e a Sara, que nunca trabalhei com ela e que praticamente não conheço, consta que também o é", descreveu Cláudia Vieira. Sendo esta a primeira vez que a atriz fala sobre a namorada do seu ex-companheiro e pai da primeira filha, Pedro Teixeira.

Recorde-se que a atriz sempre manteve uma postura discreta em relação ao rosto da TVI após a separação, enaltecendo que a filha que têm em comum, Maria, tem o apoio dos dois pais que se dão bem.

