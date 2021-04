Vanessa Martins está a aproveitar o sol do fim de semana longe da capital, com as amigas Mia Rose e Fernanda Diniz.

Embora o seu coração já pareça estar conquistado (saiba mais aqui), a influencer ficou maravilhada com os dotes culinários do marido de uma das suas amigas.

Na sua conta de Instagram, Vanessa chegou mesmo a mostrar um vídeo onde se desfaz em elogios: "Ele cozinha tão bem, por amor de Deus!", começou por afirmar.

"Que sortuda. Metam os olhos nisto, homens deste país", exclama entusiasmada.

Assista ao momento no vídeo abaixo.