"Princípio, Meio e Fim" estreou no passado domingo, 11 de abril, na SIC. O novo programa, com autoria de Bruno Nogueira, marcou também a estreia de Jessica Athayde no canal de Paço de Arcos. Agora, a atriz recorreu às redes sociais para falar sobre todas as críticas que leu.

"Eu sinto que todas as opiniões são válidas. Podes amar ou odiar, não gostar e achar que não é para ti e está tudo bem, ter uma opinião é óptimo!", começou por dizer.

“Vai sempre haver haters para tudo e sabemos todos disso, mas o que me encanita é o destilar de ódio publicamente, gratuitamente e acima de tudo vindo de artistas como tenho visto por estes lados das redes sociais", continuou.

A atriz vai mais além e acusa colegas de profissão de boicote. "Podes não gostar, mas vais tentar boicotar o trabalho de colegas teus?”, questionou Jessica. E acrescentou: “Gosta-se muito de dizer que é preciso estarmos unidos na cultura e então? O que aconteceu? Ah vão agora dizer que isto não é cultura”.

“Este projeto deu trabalho a mais de 60 pessoas, talvez até mais. Pronto com isto vou-me embora que ninguém me perguntou nada! Fico feliz por todos os que estão a trabalhar sendo em projectos com os quais me identifico ou não!”, afirmou, mostrando um vídeo que a mãe lhe enviou depois de ver o "Princípio, Meio e Fim". "Já sabem onde me inspirei com a dança certo?", brincou.