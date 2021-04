Blaya está grávida pela segunda vez e uma recente publicação da cantora deixou no ar a possibilidade de estar à espera de gémeos. Este sábado, 17 de abril, a artista partilhou com os seguidores um vídeo onde revela o sexo do bebé: um menino.

"Yap... é menino ! Eu sei que o importante é mesmo conseguir ter um bebé, mas afeiçoei-me muito ao lado feminino... Quando engravidei da Lau, eu queria muito ter um rapaz! Por ter na cabeça aquele clichê , que os rapazes são mais aventureiros, mais dinâmicos! Fui fazer a eco e disseram-me: 'É menina!'. Fiquei em negação algum tempo! Eu tinha a certeza que a eco estava errada.. mas não! Veio a minha bebé aura!", começou por dizer.

"No primeiro ano da Lau, eu pensei para mim: 'Agora quero ter um menino'. Depois o tempo foi passando e o meu gosto por raparigas foi crescendo... e crescendo! São aventureiras e delicadas, gostam de bola mas também de maquilhagem (pelo menos a minha). Acredito que nem todas sejam iguais. Eu simplesmente adoro meninas!", continuou.

No entanto, Blaya explicou que desta vez quis fazer de forma diferente e quando foi fazer a ecografia pediu ao médico para escrever num papel o sexo do bebé. "Juro que da minha boca saía a palavra menino, mas na minha cabeça era menina! Vou partir o bolo... e pumbas , MENINO!", recordou.

"Confesso que chorei! A minha experiência com meninas é completamente diferente e já estou tão habituada a esta energia feminina. Uma independência e compressão incrível! Não estou nada preparada para os carros , super heróis , saltos do sofá , lutas invisíveis", disse.

A artista refere ainda que é "uma mãe nada, mas nada amorosa" e pediu ajuda aos seguidores porque os meninos, por norma, são mais agarrados à mãe. "Como é que eu vou fazer?", questionou.

Recorde-se que Blaya é mãe de Lau, fruto da relação já terminada com Pedro Russo. A cantora assumiu o namoro com João Barradas, pai do bebé, em abril do ano passado.