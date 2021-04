Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 15 de abril, Rui Maria Pêgo partilhou nas redes sociais um belo retrato com as mulheres da sua família, nomeadamente a mãe, Júlia Pinheiro, e as irmãs.

Na imagem acima pode-se ver o radialista com a apresentadora da SIC e as filhas desta: as gémeas Carolina, à esquerda, e Matilde, ao centro. “Spice girls?", escreveu Rui Maria Pêgo na legenda da fotografia, referindo-se à famosa banda britânica dos anos 90.

Mas quem é a mulher que surge mais à direita? Trata-se de Sofia Pêgo, filha do atual marido de Júlia Pinheiro, Rui Pêgo, fruto de uma relação anterior do locutor.