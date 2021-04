Foi no final do mês de março que Cecília Henriques deu as boas-vindas à primeira filha. Desde então, a atriz tem partilhado com os seus seguidores a sua nova rotina enquanto mãe, assim como várias imagens da pequena Celeste.

Esta quinta-feira, 15 de abril, Cecília brindou os fãs com um enternecedor retrato de família em que surge acompanhada pela filha e o companheiro, Filipe Sambado.

"Espero um dia conseguir explicar...Agora vamos só curtir", escreveu na legenda da publicação.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que recentemente, a atriz revelou alguns detalhes do parto de mais de 24 horas, assumindo que "foi horrível" e que teve se submeter a uma cesariana (saiba mais).