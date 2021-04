Instagram

Esta sexta-feira, 16 de abril, Carolina Deslandes decidiu deixar um desabafo (e também um conselho) na sua conta de Instagram afirmando que "ser “workaholic” não é cool".

"Não vos sei dizer o número de vezes em que cheguei a casa e pensei “trabalhei 12 horas, estou rebentada. Mas vale mesmo a pena, ir atrás do que eu quero e matar-me a trabalhar!” Era um motivo de orgulho trabalhar muito. Querer muito. Dar tudo", começou por escrever na legenda da fotografia acima onde mostra a sua paisagem esta manhã.

"E de repente separei-me e a minha vida pessoal era um deserto. Tinha 3 filhos que são a minha vida, mais que o meu coração", continuou, referindo-se à separação de Diogo Clemente, com quem tem três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme.

A cantora explicou que percebeu que "não sabia nada sobre mim. nem sobre nada. A não ser que trabalhava muito e que queria muito conseguir alcançar tudo o que tinha imaginado". A razão? "Porque toda a gente nos ensina isso. “Vai atrás do que tu queres!” “Quem corre por gosto não cansa!” E as nossas relações pessoais? Connosco? Com os nossos amigos? Com a nossa familia? Com a pessoa que escolhemos para dividir a vida? Ficam onde?", questionou.

"A gasolina para o sucesso é a felicidade, não é o sucesso que é gasolina. É a felicidade", afirmou.

Carolina Deslandes deixou ainda um conselho aos internautas: "Dêem prioridade ao vosso tempo de descanso, ao vosso tempo em família, a namorar. Permitam-se. Ser “workaholic” não é cool. Não vamos incentivar mais essa ideia. É preciso tempo para cultivarmos a pessoa que queremos ser. É preciso tempo para ver os nossos filhos crescer. Para beijar na boca. Para dormir até tarde. Para rejeitar uma chamada de trabalho e ler um livro. Era só isto", rematou.

Reprodução Instagram, DR