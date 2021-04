Foi no último domingo, 11 de abril, que estreou o tão aguardado novo projeto de Bruno Nogueira, Princípio, Meio e Fim. Entretanto, esta quinta-feira, 15 de abril, a SIC exibiu um direto no Instagram com alguns atores programa, entre os quais Albano Jerónimo, que falou sobre a sua participação no projeto, assim como do seu personagem.

"É um prazer imenso fazer parte de um trabalho e de um projeto que por si só é arriscado, que tem como premissa esta questão do erro, da falha, que acho que é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nos define hoje em dia. Cada vez mais, na minha opinião...Ter essa premissa é absolutamente fantástico", contou o ator.

De salientar que assim como Albano Jerónimo, os restantes atores do programa, têm que dar vida um guião inusitado escrito por Bruno Nogueira, Nuno Markl, Filipe Melo e Salvador Martinha em duas horas.

Numa das cenas mais comentadas pelos telespectadores, Albano Jerónimo gritou uma mítica frase dita por Vítor Norte, no telefilme da SIC Monsanto, de 2000. Um momento que o ator fez questão de repetir perante os internautas do canal de Paço de Arcos.

"Por que é que ninguém disse que esta **** ficava para sempre", gritou, conforme pode ver no vídeo acima.

No final, Albano Jerónimo deixou ainda uma mensagem especial à produção e à realizadora do programa, Cristiana Miranda. "São pessoas absolutamente fundamentais neste processo porque tiveram também elas que atuar e tornar isto real, com todo este sentido estético que todo o programa tem. Portanto, acho que é um momento de celebração e estamos todos de parabéns", completou.

Veja a cena interpretada por Albano Jerónimo em Princípio, Meio e Fim no vídeo abaixo: