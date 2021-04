Instagram

“Hoje a minha princesa faz anos. Parabéns, minha filha. Que Deus te proteja sempre”, escreveu Ricardo Quaresma nas redes sociais para assinalar o 11.º aniversário da sua filha mais velha, Ariana.

De referir que a menina é fruto de um anterior relacionamento do futebolista português, atualmente a jogar no Vitória Sport Clube, em Guimarães. Quaresma tem mais dois filhos, Ricardo e Kauana, da atual relação com Daphny.