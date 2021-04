Emma McIntyre

É provável que já tenha tido um encontro romântico que não correu muito bem, mas dificilmente tem uma história semelhante à de Patricia Arquette. Depois de questionada qual foi o seu pior 'date', a atriz contou que foi com um skater profissional que está atualmente preso por ter violado e assassinado a ex-namorada em 1991.

“Segundo encontro. Skater profissional. Muito fofo. Amigo de amigos. Estivemos juntos, mas algo na forma como ele me beijou deixou-me assustada. Dei-lhe o número de telemóvel falso. Anos depois, ele matou a namorada”, escreveu no Twitter, sem referir o nome do homem. "Moral da história: confia nos teus instintos", afirmou ainda.

“Ele puxou-me com força com a mandíbula e aquilo pareceu-me raiva”, explicou a outro fã.

Mais tarde, a atriz confirmou aos fãs de que o homem com quem teve o encontro é Mark ‘Gator’ Rogowski, que devido à sua religião acabou por confessar o crime a um amigo cristão que o convenceu a ir à polícia. "Ele violou e matou a sua namorada que era a melhor amiga da sua antiga namorada", disse.

No entanto, segundo o Daily Mail a vítima não tinha uma relação com Mark. Jessica Bergsten conhecia Mark através da ex-namorada do skater e pediu-lhe para lhe fizer uma tour por San Diego. Mark está agora a cumprir uma sentença de 31 anos de prisão perpétua.

Doug Pensinger - Sport