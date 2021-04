1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

Helene Svedin e Luís Figo,vão mudar de casa. O casal tem partilhado algumas imagens nas redes sociais da remodelação de um apartamento de luxo em Madrid que está a atravessar uma fase de remodelação.

Nas imagens, é possível ver a modelo e mulher do ex-futebolista com a planta do imóvel e a escolher alguns materiais. Trata-se de um apartamento com tetos altos, em tons de branco e com janelas amplas e localizado num sexto andar com uma área de 300 metros. De acordo com o jornal As,o imóvel terá custado cerca de 2,3 milhões de euros.

Espreite as imagens acima!