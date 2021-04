Adam Perkins, estrela sensação do TikTok, morreu ao 24 anos, segundo o Daily Mail. A notícia foi confirmada pelo irmão gémeo do modelo e cantor que perdeu a vida no passado domingo, dia 11.

"Nem consigo expressar em palavras o que esta perda significa para mim", lamenta o irmão. "Ser gémeo é uma parte central da minha identidade. É tudo o que conheço. Estou a tentar encontrar palavras para explicar o que será para mim viver neste mundo sem o meu melhor amigo", assume, Patrick Perkins.

Nas redes sociais, sobretudo no TikTok, fãs expressaram os seus sentimentos à família. Adam Perkins tornou-se conhecido nas redes socais ao surgir no já extinto Vine, onde fez uma paródia sobre cadeia de restaurante nos Estados Unidos.

A causa de morte não foi avançada.

