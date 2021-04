Ir ao dentista é para muitos um grande pesadelo, especialmente para quem já tiver esse medo e vir as últimas fotografias de Brad Pitt obtidas pelo Page Six.

Nas imagens que pode ver abaixo, ator abandona um centro médico em Beverly Hills, na Califórnia, numa cadeira de rodas depois de uma consulta ao dentista.

Com um guarda-costas a empurrar a cadeira, o produtor vestia um hoodie preto, um calças cinzentas e uns óculos de sol (além da máscara no rosto). Nas redes sociais, os fãs manifestaram-se preocupados que as imagens de paparazzi significassem que o estado de saúde do ator estava comprometido.

Mas a razão é outra. Segundo o site americano, a cadeira de rodas é política da clínica garantir que os pacientes saem pelo próprio pé e de forma segura, de forma a não serem responsáveis por potenciais acidentes à saída das instalações