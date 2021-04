Reprodução Instagram, DR

A propósito do Dia do Beijo que se assinalou esta terça-feira, 13 de abril, Oceana Basílio decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais um momento de ternura com a filha, Francisca.

"Os melhores momentos da História da minha vida", escreveu a atriz na legenda do registo fotográfico em que surge a ser beijada pela jovem, de 16 anos.

Reprodução Instagram, DR

Entretanto, entre os comentários à publicação, não faltaram elogios por parte dos internautas, incluindo de rostos conhecidos como Mariana Monteiro e Marta Faial. "Lindíssimas" ; "Que beijo lindo, o mais puro e reconfortante" ou "Perfeito", pode ler-se entre as várias reações.