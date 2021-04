Alexander Hassenstein

Helen Svedin, mulher do ex-futebolista Luís Figo, decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A modelo presenteou os internautas uma fotografia das três filhas, Daniela, de 21 anos, Martina, de 18, e Stella, de 16.

"As minhas meninas", escreveu na legenda da publicação em que as três jovens surgem lado a lado.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Daniela, Martina e Stella são fruto do casamento de Helen Svedin com Luís Figo. O casal completa 20 anos de casamento no próximo mês de junho.