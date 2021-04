Reprodução Instagram, DR

A família real tem partilhado ao longo da semana inúmeras recordações do príncipe Filipe, que morreu na passada sexta-feira, 9 de abril, com os seus ente-queridos.

Hoje, dia 14, foi publicada uma nova fotografia que deixou os fãs da realeza britânica em lágrimas. Trata-se de uma imagem onde se pode ver a rainha Isabel II e o duque de Edimburgo com os sete bisnetos na Escócia.

"A rainha e o duque de Edimburgo cercados por sete dos seus bisnetos no Castelo de Balmoral em 2018", lê-se na legenda da publicação. É importante referir que, na altura, o pequeno Archie, fruto do casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, ainda não era nascido.