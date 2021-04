Reprodução Instagram, DR

Parece que Bruna Marquezine e Enzo Celulari assumiram finalmente o namoro. A atriz escolheu o Dia do Beijo, 13 de abril, para partilhar uma fotografia romântica com o filho de Claudia Raia, que supostamente terá confirmado o namoro.

"Feliz dia do beijo, coisa", escreveu apenas na legenda da imagem tirada durante uma viagem em Fernando de Noronha, no Brasil, no início do ano.

Enzo Celulari também partilhou a mesma fotografia. "Feliz dia do (melhor) beijo", lê-se.