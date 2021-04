Reprodução Instagram, DR

Foi em outubro do ano passado que o mundo do espetáculo em Portugal foi surpreendido com a notícia da morte precoce de Tony Lemos, um dos membros da conhecida banda Santamaria.

Esta terça-feira, 13 de abril, no dia em que se assinalam seis meses da sua partida, a viúva do artista, Marta Silva, voltou a deixar uma mensagem de saudade nas redes sociais.

"Seis meses sem ti. Como dói", escreveu na legenda de um registo fotográfico do casal.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o artista decidiu colocar termo à própria vida, numa altura em que os Santamaria, a banda que fundou com a irmã, Filipa Lemos, se preparava para lançar novos projetos.

Marta Silva deu à luz a primeira filha do casal, Alice, a 13 de fevereiro, precisamente quatro meses depois da morte do músico. O artista deixou ainda mais dois filhos, de 15 e 21 anos, fruto de um anterior relacionamento.