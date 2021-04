Tiago Caramujo

Foi no passado mês de março que Sara Matos surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao anunciar a primeira gravidez. Desde então, a atriz tem partilhado com os internautas a evolução da gestação.

Esta terça-feira, 13 de abril, o rosto da SIC mostrou-se empenhada em manter a boa forma durante a gravidez, aproveitando para exibir, uma vez mais, a 'barriguinha'.

"Treino feito", escreveu a atriz na publicação, depois de mais uma sessão de treinos.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do relacionamento com Pedro Teixeira. O ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira.