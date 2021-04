Reprodução Instagram, DR

Bárbara Bandeira escolheu fotografias da sua infância para assinalar nas redes sociais o 23.º aniversário do seu irmão, Tiago Bandeira. “Desde sempre para sempre. Parabéns mano 🤍”, escreveu a jovem artista.

Horas antes, Bárbara Bandeira, de 19 anos, tinha também surpreendido o irmão com uma pequena festa. “O meu irmão faz anos à meia-noite e preparei-lhe uma surpresa cá em casa!”, comentou no post com as fotografias que pode ver abaixo.

De referir que Tiago Bandeira se lançou no início de março no mundo da música - seguindo as pisadas do pai, Rui Bandeira, e da irmã – com o tema Digo Não.