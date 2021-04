Instagram

Cerca de duas semanas após a morte do seu irmão, Bruno Moura Pereira, de 43 anos, num trágico acidente de viação perto de Coruche, Santarém, Ana Moura fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais um presente muito especial que recebeu em sua homenagem.

Instagram

Trata-se de um desenho feito por criança, com figuras alusivas à fadista e ao irmão, bem como à própria autora, Constança, que trata Ana Moura por “tia”. A artista mostrou-o nos Stories do Instagram, onde também deixou uma reflexão. “Tenho recebido mensagens tão bonitas. Embora não tenha conseguido responder, gostava que soubessem que tenho estado atenta e que é muito bom sentir que há tantos corações bons por aí”, começou por escrever. “Partilho convosco um desenho que recebi, de uma beleza sem tamanho, não é um desenho qualquer que se resume a descrever o que a vista dos olhos alcança. É um desenho que resume o que os corações sentem. Reparem em todos os detalhes”, prosseguiu, antes de acrescentar: “O meu irmão é um sol e não uma estrela como seria presumível, onde as setas de amor circulam em ambos os sentidos. E a verdade é que o sol do dia de hoje trouxe-me imensa esperança”.

