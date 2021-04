Sara Matos atravessa uma fase pessoal e profissional muito felizes. Depois de se estrear na OPTO com O Clube, a atriz da SIC vive a sua primeira gravidez aos 31 anos.

"Estou apaixonada", escreveu na legenda da foto onde surge ao lado de Pedro Teixeira , 40 anos, que beija a sua barriga num gesto de carinho. Sara Matos estará no quinto mês de gestação e, segundo o ator, o casal já conhece o sexo do bebé.

Num encontro recente com a imprensa para a promoção de uma novela, Pedro Teixeira adiantou: "Já sabemos, mas não posso dizer. Deixo para a Sara dizer”.

O ator e apresentador de televisão, que já é pai de Maria, de 11 anos, fruto de uma anterior relação com a também atriz Cláudia Vieira, da SIC, confessou ao Selfie que está “muito contente”. “Era uma coisa que queríamos muito e aconteceu no tempo certo, no tempo em que tinha de acontecer", rematou.