Helena Coelho foi mãe pela primeira vez este sábado, dia 10. Depois de ter partilhado a novidade em forma de áudio, onde é possível ouvir o som da bebé a nascer e o apoio das enfermeiras, a influencer partilhou aquela que é a primeira foto da sua filha.

"Felizes os três", legendou a imagem que pode ver abaixo Nas redes sociais, Helena Coelho adiantou ainda que não teve 'uma hora pequenina'. sem dar mais pormenores sobre o parto.

Reprodução Instagram

Note que Helena Coelho optou por conhecer o sexo do filho apenas na altura do parto. A bebé, cujo nome ainda não é conhecido, é fruto do relacionamento da jovem com o personal trainer Paulo Teixeira.