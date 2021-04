Blaya está grávida do segundo bebé. Este sábado, dia 10, nas redes sociais a cantora teceu rasgados elogios ao namorado e pai do bebé, João Barradas, adiantando o motivo de ainda não viverem juntos.

“Obrigada pela paciência. Sempre fui uma mulher bastante independente! Fazer as minhas coisas às horas que eu quero e quando quero, e deixar alguém entrar na minha vida é um desafio! Sou bastante desligada e adoro passar o meu tempo em casa completamente sozinha… mas as coisas vão mudar“, começou por dizer nas redes sociais com palavras endereçadas ao companheiro.

“Eu e o João ainda não moramos juntos, planeámos o ano passado que ele viria para aqui mais ou menos por esta altura! Mas ainda não veio… porquê? Quando o João vier morar para aqui, vai ser uma mudança gigante“, acrescentou a cantora que é mãe de uma menina.

Instagram

“Vocês sabem que estão com uma pessoa espetacular ao vosso lado quando ela respeita o vosso tempo! E percebe perfeitamente o que se passa na vossa cabeça. Durante meses tenho andando a trabalhar (mentalmente) nesta mudança e ele tem-me apoiado sem perguntas parvas" sublinhou a artista que sente que João Barradas tem respeitado o seu espaço.

Blaya assumiu em abril do ano passado a sua relação com o músico João Barradas. A cantora separou-se do pai da filha, Pedro Russo, em dezembro de 2019.