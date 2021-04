No dia em que Andreia Rodrigues celebra 37 anos, Daniel Oliveira fez questão de deixar uma declaração de amor à apresentadora da SIC. De forma romântica, o diretor-geral de entretenimento da Impresa partilhou uma fotografia de Andreia com as duas filhas - Alice e Inês - assinando uma carta em nome das duas.

"Mamã Andreia, isto hoje é uma carta a quatro mãos. Falo por mim e pela mana, porque há muitas coisas que ela não sabe, que já vi que vou ter de ser eu a tratar, porque se estiver à vossa espera, enfim. Só para começar, ela já devia saber que mãe há só uma, mas seria bom que alguém lhe explicasse que não és toda dela. E essa desculpa que ela não fala para se poder justificar para mim não faz sentido. Ainda bem que tens super poderes e tens conseguido fazer tudo como sempre! O Rio e a minha Rominha também agradecem o teu amor incondicional. No caso deles, também os ossos!", começa por contar Daniel Oliveira.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

"Encarregámos o espectacular pai fantástico que tu escolheste para nós e que é mesmo incrível e por isso, sim senhora, a nossa vénia a tão brilhante escolha, para te dizer, mesmo arriscando a alguns devaneios, algumas palavras neste dia. Melhor do que termos este pai, é ter a bênção da vida de seres nossa mãe. Como costumo dizer: és o meu mundo! Mesmo que não saibas fazer contas quando me entopes com sopa: a “última” não deviam ser umas 9, mas tudo bem, até porque faço o mesmo com os saltos no trampolim gigante ou no baloiço que meteste dentro de casa. A avó também me pediu para escrever que és a melhor filha do mundo. Como em troca disse que me voltava a contar pela milésima vez 'os três porquinhos', assim estou a fazer", pode ler-se

"Hoje fui para a vossa cama de manhã, já te demos os parabéns e já expliquei à Inês que, apesar das olheiras, a nossa mãe não é o Jack Sparrow [personagem de O Pirata das Caraíbas], até porque ele dormitava mais. Acho que a convenci. Adoramos a forma como cuidas de nós, como nos mimas, nos contas histórias e como inventas brincadeiras, mesmo as mais estapafúrdias, quando está mesmo à vista do pai que não vão acabar bem. Mas o que seria de nós sem esse teu espírito aventureiro? A Inês pede para te dizer que está satisfeita com as mordomias, que te agradece teres inscrito em ti a marca que lhe deu a vida e que anseia pelos meus brinquedos. Hummm. Estás mais linda do que nunca!! O pai diz o mesmo! Disse-me que está mais apaixonado por ti e que casava contigo hoje outra vez. Mas parece que não pode ser por causa do confinamento. Assim hoje és toda só nossa! Hoje e sempre! Muitos parabéns, Amor!", sublinha.