Reprodução Instagram, DR

Foi através de um longo texto carregado de emoção nas redes sociais que Ricardo Pereira de despediu das gravações da novela Amor Amor, onde deu vida ao carismático cantor Romeu Santiago.

“ 'A Vida é uma Canção'. Então ontem foi um dia emotivo... esta aventura de 'Amor Amor' foi tão mas tão especial, foi vivida com tanto Amor com tanta dedicação e superação em tempos tão diferentes", começou por escrever.

"A Alegria e a união fizeram a diferença e juntos (todos juntos mesmo!!! Atores, Autores, Produção, Equipa Técnica, Realização, Direção de Atores, Equipa de Fotografia e Digital, Figurino, Direção de Arte e Adereços, Equipa de Caracterização, Direção Artística, Direção Musical, Professores de Voz e Canto, a estrutura toda da SP Televisão e da SIC ) seguimos para cantar umas aventuras que apaixonaram tantas e tantas pessoas!!! Só quero agradecer a todos os que fizeram parte desta viagem não só aos que a realizaram mas as todos que á noite na SIC a acompanham!!! Valeu estamos juntos sempre", prosseguiu.

Reprodução Instagram, DR

"No final, Ricardo Pereira deixou ainda uma agradecimento especial a Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC. "Lembro-me tão bem do telefonema a convidar me para ser o Romeu Santiago e de ficar desde esse dia a sonhar e a viajar de como o poderia construir, dar-lhe corpo, vida e dimensão, de como poderia ser diferente e único este desafio, pois digo-te agora que ele ultrapassou tudo o que eu alguma vez imaginei, ele ganhou asas, ganhou voz. Ganhou a Liberdade de cantar e com isso me emocionar, dei lhe tudo, mas ele deu-me o dobro em troca, levo tantas mas tantas memórias boas", escreveu.



"Bom, agora não percam os episódios cheios de emoções e de coisas boas que todas as noites vão continuar a surpreender na SIC", completou.