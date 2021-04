Tatá Werneck foi mãe em outubro de 2019 e deu à luz a sua filha, Maria Clara, fruto do relacionamento com Rafael Vitti. A apresentadora brasileira partilha habitualmente momentos hilariantes da bebé, mas desta vez foi o ator que mostrou umas atividades que Maria Clara mais gosta.

Como pode ver no vídeo acima, a bebé de um ano e cinco meses limpa os móveis da sala sob o olhar atento do pai. "Com isto da pandemia, esta menina começou a limpar tudo. Uma das brincadeiras preferidas", começou por dizer.

"Vês os pai a limpar tudo a toda a hora não é? Está limpo filha?", conta Rafael com humor.

Reprodução Instagram