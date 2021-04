Assim como João Catarré, também Melânia Gomes decidiu assinalar a despedida da novela 'Amor Amor', da SIC, com um vídeo nas redes sociais onde se mostrou visivelmente emocionada.

"E chegámos ao fim das gravações de 'Amor Amor'. Nem acredito que já passaram 6 meses, desde que começamos a gravar este projecto... Onde ganhei esta família, este presente dos DEUSES!", começou por escrever.

"Foi assim que nos despedimos do nosso decor, da nossa Casa Fernandes (que para nós sempre foi a CASA DA AVÓ GINA...)", acrescentou.



De seguida, a atriz agradeceu à equipa: "Obrigada família João Catarré, Inês Pires Tavares, Guilherme Moura, Mariana Venancio. Estarão sempre no meu coração!!! Obrigada equipa (SÃO MUITOS... TODOS INCRÍVEIS E MARAVILHOSOS, em todos os sectores!), vou ter muitas saudades vossas...", disse.



Melânia Gomes agradeceu também a Daniel Oliveira, diretor de programa da SIC: "Obrigada por veres para além do óbvio e me teres dado esta Rute... Obrigada mesmo!", afirmou. A Jorge Cardoso, diretor de projeto, a atriz agradeceu pela "confiança e sempre boas gargalhadas".



"Minhas guias maravilhosas Inês Rosado, Rita Lello e Ligia Roque. Sem vocês nada teria o mesmo brilho! Todos os colegas... Toda a produção, equipa de escrita, TODOS mesmo TODOS (impossíveis de mencionar e marcar, que o Instagram não deixa), estão todos no meu coração! Obrigada!", rematou.

Reprodução Instagram, DR