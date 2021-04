Depois de um segundo disco, em 2017, aclamado pela crítica, Lorde retirou-se do olhar do público e tem vivido uma vida ultra discreta. A cantora não publica nada na conta do Twitter desde 2017. No Instagram não o faz desde de abril de 2018. A cantora surgiu nas redes sociais e a culpa é de um crítico gastronómico.

A artista neozelandesa surge no aniversário do escritor gastronómico Albert Cho, em Auckland, de martini mão. Sem atividade nas redes sociais há vários anos, os fãs da cantora moveram-se em massa para agradecer a fotografia.

Numa entrevista com a NME, Lorde mostrou-se aliviada por ser menos reconhecida e falada, depois do sucesso massivo do primeiro álbum e assumiu não estar interessada em ser a "voz de uma geração".