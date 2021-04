1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Foi de sorriso no rosto que Filipa Nascimento se despediu da novela Amor Amor, onde teve a sua primeira experiência como protagonista. A atriz gravou, esta quarta-feira, 7 de abril, a sua última cena na trama da SIC e fez, por isso, questão, de deixar uma mensagem especial nas redes sociais.

"Nem acredito que esta aventura chegou ao fim, a minha melhor aventura", começou por escrever na legenda de duas fotografias captadas durante o seu último dia de gravações.

"Fui muito feliz a dar vida a esta personagem que ficará para sempre no meu coração. Espero que continuem a ser felizes a vê-la, todos os dias, nos vossos ecrãs. Um obrigada não chega a toda a maravilhosa equipa de Amor Amor", prosseguiu.

No final, a atriz deixou ainda um agradecimento à SIC e a Daniel Oliveira, diretor de programas da estação. "Um obrigada do tamanho do mundo por este presente que me deram. Até já Mel", pode ler-se.