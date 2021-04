RUI VALIDO

Diana Chaves decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quinta-feira, 8 de abril, apresentadora de Casa Feliz partilhou um novo registo fotográfico da filha, Pilar, de nove anos.

"Mini sereia", escreveu Diana Chaves na legenda de uma fotografia em que a menina surge numa piscina.

Entretanto, entre os comentários à publicação, multiplicaram-se os elogios à beleza da pequena Pilar. "Bonita como a mãe", "Fofinha" ou "Linda e crescida", pode ler-se entre as várias reações dos internautas.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento da atriz com César Peixoto. De salientar que o ex-futebolista é também pai de Rodrigo, 14 anos, fruto da anterior relação com Isabel Figueira.