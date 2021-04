Reprodução Instagram, DR

Foi sob aplausos que João Catarré se despediu esta segunda-feira, 5 de abril, da novela Amor Amor. O ator gravou a sua última cena na trama da SIC e fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais o momento da despedida.

"Acabei hoje as gravações de “Amor Amor” e já estou aqui a despedir-me do meu “Luís Fernandes”! Esta foi a última cena!! Foi maravilhoso este final com a Família Fernandes", começou por escrever o ator na legenda do vídeo publicado na sua página de Instagram.

"Guilherme Moura, Melânia Gomes, Inês Pires Tavares e Mariana Venâncio com quem tanto aprendi e me diverti...Parte fundamental desta família são também TODOS os elementos das equipas técnicas e de produção da SP Televisão que vivem connosco as peripécias familiares e nos acarinham... e que tanto nos aturam...e é isto uma família", continuou.

Mas os agradecimentos não ficaram por aqui. O ator agradeceu ao diretor de projeto Jorge Cardoso "pela inspiração", e deixou ainda uma mensagem a Daniel Oliveira, diretor de programa da SIC. "Obrigado pelo desafio e pela oportunidade de fazer este Luís... Luíz, em espanholês", pode ler-se.