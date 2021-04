Reprodução Instagram, DR

Desde que anunciou a primeira gravidez, Marta Rangel tem usado as redes sociais para partilhar com os seus seguidores a evolução da gestação. Depois de enumerar as transformações físicas e emocionais provocadas pela gravidez, a ex-participante de Casados à Primeira Vista brindou os fãs com um pequeno vídeo em que mostra a filha a dar-lhe pontapés na barriga.

"Já levei alguns pontapés na vida. Mas nenhuns tão bons quanto estes(se bem que podem ser com menos força, ok, filha?)", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Recorde-se que Marta Rangel prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, que se irá chamar Caetana.