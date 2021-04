Reprodução Instagram, DR

Diogo Beja e Mia Relógio estão radiantes com esta nova fase da sua vida: estão noivos! O radialista da Rádio Comercial anunciou esta terça-feira, 6 de abril, que decidiu pedir em casamento a companheira e "ela disse sim".



"As últimas semanas foram de um alvoroço mental que não recomendo. Nunca duvidei da resposta da Mia, mas duvidei quase diariamente se todos os pequenos pormenores cósmicos se alinhariam da forma que eu queria para realmente surpreender a Mia e deixar uma recordação para sempre", escreveu Diogo na legenda da fotografia acima que foi publicada na sua conta oficial de Instagram.

"SPOILER ALERT: (quase) tudo se alinhou, ela disse "Sim!", o momento ficou registado no nosso podcast e estamos genuinamente felizes. E noivos! ♥️ Amo-te.. hoje e sempre", rematou.

A 'influencer' também assinalou o momento e explicou que o pedido foi feito no dia do seu 40º aniversário. "Sim! Sim! Sim! Passavam poucos minutos do dia 1 de abril, dia do meu aniversário, e até podia ser mentira mas a verdade é que fui mesmo pedida em casamento. Entre muitos abraços, beijos e tantas lágrimas demorei algum tempo a perceber que estava mesmo a acontecer.

"Na nossa vida e nos nossos dias, há muito que já somos marido e mulher. Gosto tanto da vida a teu lado, tanto. e sei que todos os dias dás-me o melhor de ti. Gosto da forma como me olhas e me envolves nos teus braços. Gosto do jeito como todos os dias nos deitamos e acordamos embrulhados em sorrisos, nos braços um do outro. Gosto (tanto) da forma como cuidamos deste amor, porque ambos sabemos o quão especial e bonito ele é. e é assim que quero que seja sempre", acrescentou.



"Contigo as pequenas coisas tornam-se grandes. Há uma leveza que torna os dias mais simples e bonitos, há uma luz que ilumina o nosso caminho e, como tu tanto gostas de dizer, estamos só o começar. Amo-te, hoje e sempre", rematou.

Na sua conta de Instagram, Mia Relógio mais fotografias do momento especial como pode ver na galeria abaixo. "Miúdas, escusam de aumentar a foto, o anel não é este", sublinhou. "Vou casar aos 40", escreveu na mesma fotografia.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR