Extravagância, luxo e dinheiro são elementos associados à família Kardashian. Mas há um outro sempre presente nas suas redes sociais onde têm uma presença massiva: a edição e uso de filtros (muitas vezes excessiva). Uma fotografia de Khloé Kardashian em biquíni está a dar que falar.

Ao contrário das fotografias editadas/alteradas que costuma publicar, como pode ver acima, a imagem em causa está a causar uma dor de cabeça para a equipa da família mediática. Na fotografia não editada, que pode ver abaixo, Khloé surge de biquíni, junto a uma piscina. A imagem, registada durante um encontro em família, foi publicada acidentalmente por uma assistente, segundo o Page Six.

A foto prova-se então autêntica e os fãs elogiaram o registo por verem a irmã de Kim Kardashian num registo normal. Contudo, a equipa da família está a fazer de tudo para eliminar a fotografia que prolifera no Instagram, Twitter e vários fóruns sociais.

A discussão entre alguns fãs prende-se com a imagem que as Kardashian projetam de uma forma física difícil de atingir quando ainda editam severamente o seu corpo e as suas proporções nas redes sociais, onde o público é na sua maioria feminino e jovem, cimentando padrões de beleza extremos.