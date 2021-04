Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 5 de abril, foi de celebração para José Fidalgo. Maria, a filha do ator completou sete anos. Uma data que o rosto da SIC fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração especial e várias imagens da menina e também do filho mais velho, Lourenço.

"Hoje [5 de abril], a minha princesa faz sete anos. Somos três. O Lourenço, Simão e eu. Estaremos sempre aqui para tomar conta da nossa menina bonita. Amo-te para sempre", escreveu o ator na legenda da publicação, referindo-se também ao sobrinho, Simão.

Recorde-se que a pequena Maria é fruto da relação terminada de José Fidalgo com Nádia Nóvoa. Já Lourenço é fruto do antigo casamento do ator com Fernanda Marinho.

1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR