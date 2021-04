Reprodução Instagram, DR

Foi há quatro meses que Sara Carreira morreu num trágico acidente de carro. A morte da artista, aos 21 anos, deixou o país de luto.

Bárbara Bandeira, amiga de longa data, tem, desde então, recordado a amiga em diferentes momentos. Esta segunda-feira, a artista fez questão de inundar as redes sociais com recordações inéditas.

Depois de ter partilhado um vídeo em que as duas surgem juntas, saiba mais aqui, a cantora partilhou uma fotografia de um ramo de flores e aproveitou para confessar: "Estás em todas as flores do mundo", fazendo referência a Sara.

Mais tarde, Bárbara chegou a partilhar uma fotografia onde as duas surgem juntas, veja abaixo.

Os fãs desfizeram-se em elogios e mensagens de apoios nos comentários, que são mais de 1500.

"Para sempre", "Eterna", "Para sempre um grande amor", "Sempre", "Tantas saudades", "Estamos contigo Bárbara", "És forte" - são algumas das mensagens.

