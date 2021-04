1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Na ficção, Carolina Carvalho, Júlia Palha e José Mata formam um triângulo amoroso, com alguns momentos de tensão à mistura. Já fora do pequeno ecrã, os três atores parecem entender-se às mil maravilhas. Prova disso são as várias fotografias partilhadas pela namorada de David Carreira em que é possível ver o bom ambiente que se vive nos bastidores da novela A Serra.

"O que estão a achar desta tripla?", começou por escrever Carolina Carvalho na sua página de Instagram. "Só vos posso garantir que nos divertimos muito, sempre. Gosto de vocês meus lindinhos", completou.