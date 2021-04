Reprodução Instagram, DR

Fernando Rocha escreveu um bonito e emocionante texto na sua conta de Instagram para celebrar os 22 anos de casamento com a sua "eterna namorada", Sónia Rocha, que não teve um início fácil a nível financeiro.

"Faz hoje 22 anos, dia 4/4/1999 e por coincidência também era Domingo de Páscoa que o electricista casou com a empregada de uma sapataria. Casámos sem praticamente nada, uma casa alugada por 50 contos por mês e uma mobília de quarto,mais nada", começou por escrever na legenda da fotografia acima.

O humorista falou de como os filhos, Diogo, de 21 anos, e Catarina, de 17 anos, viram alegrar a sua vida e da esposa. "Os primeiros eletrodomésticos ganhei-os a contar anedotas, pois foram os prémios do Ri-te Ri-te. O nosso Diogo Rocha já vinha a caminho. Construímos tudo lado a lado, sempre a cuidar um do outro. A vida sorriu-nos, tivemos muita sorte, mas é aquela sorte que dá muito trabalho para a ter. Comprámos a nossa casinha (que ainda hoje cá vivemos) pode não ser nada de especial, mas para mim é um castelo governado pela minha rainha. Depois veio a nossa Catarina Rocha que veio trazer mais alegria para o clã Rocha, mas tudo se construiu porque eu e tu nos completamos como um puzzle de 2 peças que encaixam na perfeição", acrescentou.



"Sempre que um está frágil o outro ganha forças redobradas e cuida do outro, para nós, o amor é simples, amar é cuidar, eu gosto mais de ti do que de mim próprio e sei que é recíproco e assim vamos caminhando há 22 anos e passado tanto tempo, vejo que muita coisa mudou, o peso do tempo está nos nossos rostos, mas há uma coisa que não mudou, como uma coisa que se mantém intacta, nova, por estrear, que é o amor e o encanto que tenho por ti, acredita que é igualzinho ao de quando me apaixonei por ti. Quando eu estava no altar e te vi a entrar na igreja pensei:

(ÉS TÃO LINDA)", continuou.



"22 anos depois, estou eu na cozinha e vejo-te a descer as escadas acabada de acordar, de pijama e cheia de sono e penso: (ÉS TÃO LINDA).

Claro que eu hoje podia-te ter dito isto diretamente em vez de publicar isto nas redes sociais, mas além de te dizer a ti, eu quero que o mundo todo saiba que eu tenho a melhor mulher do mundo, a mais linda, a melhor amiga e melhor companheira para todos os desafios, contigo ao meu lado, encaro qualquer desafio. AMO-TE ATÉ REBENTAR ISTO TUDO", rematou.