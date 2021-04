Depois de ficarem noivos após 14 anos de namoro, Ana Guiomar e Diogo Valsassina preparam-se para uma nova mudança que é agora feita aos poucos. O casal mudou-se para uma nova casa.

"Adeus casa. Fomos felizes", adiantou o ator ao mostrar o apartamento vazio numa imagem onde surge com os dois cães. O casal despediu-se da casa e, com as mudanças feitas no fim-de semana de Páscoa, Ana Guiomar partilhou nas redes sociais a imagem de um quadro que já figura na nova casa.

"Mudanças é sempre uma alegria", explica a atriz que adiantou que as mudanças demoraram 15 horas.

Reprodução Instagram