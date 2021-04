Reprodução Instagram, DR

Sara Matos decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Provando ser uma tia 'babada', a atriz partilhou com os internautas, este domingo, 4 de abril, a primeira ida à praia do sobrinho, o pequeno Joaquim, de nove meses.

"Mãos na areia, pés na areia... corpinho todo na areia. A primeira ida à praia do Quim", escreveu a atriz na legenda da imagem em que o menino surge acompanhado pelo pai.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento do irmão do rosto da SIC, Afonso Alves de Matos, com a atriz Joana Castro.

De salientar ainda que Sara Matos prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do relacionamento com Pedro Teixeira.