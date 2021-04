Reprodução Instagram, DR

Foi na última quinta-feira, 1 de abril, que Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes anunciaram no programa Casa Feliz que se preparam para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum. Entretanto, a ex-participante de Casados À Primeira Vista recorreu às redes sociais para agradecer o carinho dos fãs e este sábado, dia 3, aproveitou para mostrar como a sua barriga já cresceu.

"A acariciar a minha barriga de grávida. Preparada para irmos dormir e sou interrompida por eles", escreveu a jovem de Santa Maria da Feira no vídeo em que exibe a 'barriguinha' e é surpreendida pelo marido e o filho deste, o pequeno Afonso, de cinco anos.

Recorde-se que Bruno e Tatiana formaram um dos casais mais queridos do público na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC. Apesar de não terem tido um percurso linear – optaram por renovar os votos no final, mas acabaram por se divorciar meses depois – ainda hoje estão juntos e até voltaram a trocar alianças no passado dia 8 de outubro.