Reprodução Instagram, DR

Andreia Rodrigues decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Como forma de assinalar a Páscoa, a apresentadora partilhou um enternecedor retrato de família em que surge acompanhada pelo marido, Daniel Oliveira, e as duas filhas, Alice e Inês.

"Manhãs agitadas...(foto possível) só para vos desejar uma Páscoa Feliz e que à mesa não falte o principal: AMOR! Cuidem-se e cuidem dos que amam, protejam-se", pode ler-se na legenda da imagem.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que esta é a primeira Páscoa de Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues com a filha mais nova. O casal deu as boas-vindas à pequena Inês no passado dia 15 de março.