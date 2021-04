Jonathan Bennett, conhecido pelo seu papel no filme Mean Girls, quis partilhar um momento de descontração nas redes sociais, mas acabou por mostrar bem mais do que isso...

Enquanto apanhava sol junto a uma psicina, o ator fotografou o momento em bebia café, partilhando assim a imagem nas redes sociais da chávena que segurava na mão. O que o ator se esqueceu é que, graças à luz do sol, o reflexo presente na chávena denunciou algo mais.

O ator estava nu, na espreguiçadeira, e a fotografia simples acabou por mostrar acidentalmente as suas partes íntimas. O nome do ator foi catapultado para o trending topics do Twitter nos Estados Unidos.

Reprodução Instagram,DR