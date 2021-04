Instagram

Tatiana Valério tornou-se conhecida após participar no programa da SIC Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. A jovem acabou por não se apaixonar pelo agricultor João Menezes, mas terá sido nessa altura que conheceu a sua cara-metade, Joaquim, curiosamente um amigo do concorrente da experiência social.

Instagram

Desta paixão nasceu Maria Constança, que completou um ano há poucos dias e foi precisamente nessa altura que Tatiana Valério decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia encantadora da menina, tirada horas depois do parto. “Quando me diziam que ia passar rápido, não imaginava que ia ser assim. Aproveitem cada dia e sejam felizes. 1 ano”, escreveu na legenda da imagem.