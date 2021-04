Instagram

Francisca Pereira, a mulher do ator Ricardo Pereira, não resistiu a partilhar com os seus seguidores nas redes sociais um momento de grande cumplicidade entre o ator e a filha mais nova, Julieta, de dois anos e meio.

No vídeo, pai e filha surgem a cantar o genérico da novela Amor Amor, da SIC, uma trama protagonizada pelo ator, que veste a pele do cantor romântico Romeu. “O Lado do Amor by Romeu e Julieta ❤️”, escreveu a empresária, completamente rendida ao momento. Veja abaixo:

Recentemente, a mulher de Ricardo Pereira divertiu os seus fãs ao publicar uma fotografia dos seus filhos mais velhos, Vicente e Francisca, e afirmar que “podia ter evitado uma gravidez”. Descubra porquê AQUI!