Reprodução Instagram, DR

Como era a relação entre Ana Marques e Manuel Marques durante a infância? A apresentadora foi a convidada desta semana no programa 'Irresistível', da SIC Mulher, e em conversa com Alexandra Lencastre confessou que ela e o irmão estavam sempre a "à bulha" um com o outro.

"Ele acha que é meio careca porque eu lhe puxava muito o cabelo", afirmou Ana. Manuel Marques reagiu na sua conta de Instagram: "E por isso é que tive de fazer transplante capilar", brincou. Recorde-se que o humorista submeteu-se a um transplante capilar em 2017 depois de perda de cabelo recorrente.

Veja o momento em que Ana Marques revela que cantavam ópera o dia todo e os pais irritavam-se: