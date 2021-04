Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 1 de abril, Luísa Castel-Branco decidiu assinalar nas redes sociais uma data muito especial. É que a antiga apresentadora do programa "Passadeira Vermelha", da SIC Caras, está com o marido há mais de duas décadas.

"Fazemos 26 anos juntos. Uma vida. O amor trabalha-se todos os dias e aprendemos que caminhar juntos tem altos e baixos. Mas nem mil palavras chegam para o explicar", escreveu na legenda da fotografia onde surge abraçada ao companheiro.

A atriz Inês Castel-Branco, fruto do anterior casamento de 11 anos de Luísa Castel-Branco com António Mendo Graça Caldeira de Castel-Branco, comentou a imagem apenas com um emoji de coração.