Reprodução Instagram, DR

Miguel Raposo completou mais um ano de vida esta quarta-feira, 31 de março. Como tal, o pai do ator, José Raposo, comemorou o 35º aniversário do filho com uma fotografia antiga dos dois na praia da Fonte da Telha, em 1987.

"E hoje faz anos o meu Miguel! Nas fotos eu punha sempre umas legendas no verso, nestas pus : “O “Patilhas” a chatear o “Pichas”! Que tem 1 ano, 2 meses e 6 dias de idade. Fonte da Telha, 6 de Junho de 1987”", começou por escrever na legenda da publicação.



"Continuarei sempre a beijá-lo com muita força, porque preciso, porque o amo perdidamente! A primeira das minhas três razões de viver", disse, referindo-se a Ricardo Raposo e Lua, esta última fruto da relação com Sara Barradas.

"O meu menino-mel, o meu fantástico actor, o meu homem do coração bom, o meu Miguel! Parabéns meu filhote, amo-te", rematou.

Recorde-se que Miguel Raposo interpretou Vasco na série 'Golpe de Sorte', da SIC, onde contracenou com os pais, José Raposo e Maria João Abreu.